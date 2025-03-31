Bayburt Trafik Ekibinden Bayram Sürprizi

BAYRAMDA ANLAMLI İKRAMLAR

Bayburt Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram süresince sürücülere geleneksel denetimlerin yanı sıra sürpriz bir uygulama yaparak kolonya ve şeker ikramında bulundu. Bu duyarlı yaklaşım, hem bayram coşkusunu yolda hissettirdi hem de trafik güvenliğine vurgu yaptı. Ekipler, bayram tatili süresince sürücülerin güvenliğini sağlamak üzere etkin bir denetim faaliyeti yürüttü. Ancak bu denetimlerin ötesinde, sürücülere bayram ruhuna uygun anlamlı bir jest sunuldu.

COŞKU VE GÜVENLİK

Trafik ekipleri, yolda seyir halindeki sürücüleri durdurarak geleneksel evrak kontrolü yerine, kolonya ve şeker ikramında bulundu. Bayram neşesini yolda paylaşmayı amaçlayan bu uygulama, vatandaşlar tarafından büyük bir takdirle karşılandı. Aynı zamanda sürücülere güvenli sürüş kuralları hatırlatılarak trafik kazalarının önlenmesine yönelik bilinçlendirme sağlandı. Ekipler, bayram süresince trafikte yoğunluk yaşandığını belirtti ve özellikle hız kurallarına uyulması, emniyet kemeri takılması ile dikkatsiz sürüşten kaçınılması konularında sürücülere uyarılarda bulundu.

HERKES İÇİN TRAFİK GÜVENLİĞİ

Trafik güvenliğinin herkesin sorumluluğunda olduğu belirtilerek, ekipler vatandaşların sevdiklerine sağ salim ulaşmalarının en büyük temennileri olduğunu ifade etti. Bu yaklaşım, bayramın manevi değerlerini ön plana çıkarırken, sürücülerin güvenliğini sağlama amacını da destekliyor.