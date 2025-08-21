Bayburt TRSM Piknik Düzenledi. Danışanlar Doğayla Morale Kavuştu

ETKİNLİKLERİN AMACI

Bayburt Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM), danışanları için Demirözü’nde piknik ve tekne turu düzenliyor. Bu etkinlikler kapsamında danışanlar, doğanın içerisinde zaman geçirerek moral buluyor. Sosyal yaşama katılımı desteklemek, günlük motivasyonu artırmak ve ruh sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratmak amacıyla yapılan bu organizasyonlar, keyifli anlar yaşatıyor.

SOSYALLAŞMA FIRSATLARI

Danışanlar, doğal ortamda birbirleriyle sosyalleşme şansı elde ediyor. Etkinlik sırasında bireysel ihtiyaçlara ve hassasiyetlere de dikkat ediliyor. Bu tür aktivitelerin, danışanların toplumsal uyumunu güçlendirdiği ve psikolojik iyilik hallerine pozitif bir katkı sağladığı ifade ediliyor.