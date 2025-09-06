Haberler

Bayburt TRSM ve KETEM Kanser Eğitimi

KANSER FARKINDALIK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Bayburt Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) ve Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) iş birliği ile, TRSM çalışanları ve hizmet kullanıcıları için bir kanser farkındalık eğitimi gerçekleştirildi. Bu programda, katılımcılara kanserle ilgili kritik bilgiler verildi.

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ VURGULANDI

Eğitimde, kanserde erken teşhisinin taşıdığı önemin yanı sıra, risk faktörleri ve tarama yöntemleri detaylı olarak anlatıldı. Katılımcılar, uzmanlara yönlendirdikleri sorular ile bireysel bilgilendirme fırsatı yakaladı. Eğitimin sonundaysa, isteyen hizmet kullanıcıları tarama programına dahil edildi ve takip sürecine alındı. Elde edilen bilgilere göre, kanser taramalarının erken teşhisteki önemi gözler önüne serildi ve erken teşhisin hayati bir öneme sahip olduğu ifade edildi.

ÖNEMLİ

