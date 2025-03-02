Bayburt’un Tel Helvası Geleneği

RAMAZAN AYINDA TEL HELVASI GELENEĞİ

Bayburt’un yöresel tatlarından tel helvası, Ramazan ayında iftar sonrası vatandaşların vazgeçemediği bir tatlı haline geliyor. Bayburt’ta bu lezzetin yapımı uzun saatler sürmesine rağmen, dakikalar içerisinde tüketiliyor. Tel helva hazırlığı, kol kuvveti ile gerçekleştiriliyor ve en az 6 kişinin bir araya gelmesiyle çekiliyor. Bu işlem, 2.5 saate varan bir süre zarfında gerçekleşiyor ve büyük bir emek gerektiriyor.

BAŞÇIMAĞIL KÖYÜ’NDE İŞÇİLİK VE GELENEKLER

Yöresel lezzeti hazırlamak üzere bir araya gelen köy sakinleri, asırlık gelenek olan tel helvasını Türküler ve maniler eşliğinde çekiyor. Dışarıdaki hava eksi 20 dereceyi bulduğu halde, zahmetle yapılan tel helvası hızlıca tüketiliyor. Bayburt’un 42 kilometre uzağındaki Başçımağıl köyü sakinleri, bu geleneği yaşatmak amacıyla toplandı. Tel helvası için köyde uzun yıllardır organizasyon yapan Tunay Mutlu, gelenekleri yaşatmaya kararlı.

TEL HELVASININ KURSAL HAZIRLIĞI

Tel helvasının yapımında un, yağ, şeker ve limon suyu kullanılıyor. İlk olarak su ve şeker saatlerce soba üstünde kaynatılıyor. Ardından kaynayan şekere limon suyu ekleniyor ve kıvam alması sağlanıyor. Bu çeşitliliğin ardından, iyice yağlanmış tepsinin üzerine dökülen şeker, kar üzerinde soğutuluyor ve daha sonra elde güzel bir şekilde yoğruluyor. Şeker top haline getirildikten sonra, sini üzerine alınarak, köy sakinleri tarafından kavrulmuş un üzerinde çekiliyor. Bu aşamada, şarkılar söyleyen köylüler, hem çalışmanın yorgunluğunu atıyor hem de eğlenceli bir atmosfer yaratıyor. Çekilen tel helvası, iftar sonrası Bayburt’un vazgeçilmez tatlısı olarak tadılıyor.