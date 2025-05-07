Bayburt Üniversitesi Engelsiz Hayat Etkinliği Düzenledi

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞ BİRLİĞİ PROJESİ KAPSAMINDA ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Bayburt Üniversitesi Engelsiz Hayat Öğrenci Topluluğu, 3. dönem Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) projesi çerçevesinde Bayburt Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerini Baberti Külliyesi’nde ağırladı. Öğrenciler, temiz ve güneşli bir günde deniz kabuğu boyama, voleybol ve mendil kapmaca gibi eğlenceli etkinlikler gerçekleştirdi.

ETKİNLİKTE BİR ARAYA GELDİLER

Etkinlik sonrası, katılımcılar üniversitenin yemekhanesinde bir araya gelerek öğle yemeği yedi. Programın sonunda misafir öğrencilere çeşitli hediyeler sunuldu. Bu organizasyon, öğrencilere üniversite ortamını tanıtmak, üniversiteye olan bakış açılarını geliştirmek ve keyifli bir zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.