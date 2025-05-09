Bayburt Üniversitesi Projesi Başladı

PROJE HAKKINDA BILGILER

Bayburt Üniversitesi Teknik Aktiviteler Topluluğu, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) desteğiyle ‘İş Hayatına İlk Adım’ adlı projeyi başlattı. Projenin açılış günü, Öğr. Gör. Ömer Erdoğan önderliğinde ‘Özgeçmiş Hazırlama Teknikleri’ konulu bir sunum yapıldı. Sunum sonrasında, öğrenciler tarafından yöneltilen sorulara cevap verildi ve ardından atölye çalışmalarına geçildi.

IŞ HAYATINA ADIM ATMAK

Projenin ikinci gününde ise Öğr. Gör. Cihan Gökçe tarafından ‘Mülakat Teknikleri’ konusunu kapsayan bilgilendirici bir sunum yer aldı. Sunumun ardından uygulamalı mülakat atölyesi düzenlendi ve program başarılı bir şekilde tamamlandı.