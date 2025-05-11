Bayburt Valisi, Anneler Günü’nü kutladı

VALİ ELDİVAN’DAN ANNE ZİYARETLERİ

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Şehit Piyade Er İdris Karakaşoğlu’nun annesi Emine Karakaşoğlu ile Kıbrıs Gazisi Selahattin Kaldırım’ı evlerinde ziyaret ediyor. Bu kapsamda, Vali Eldivan, şehit annesi Emine Karakaşoğlu’nun Anneler Günü’nü kutluyor ve onunla bir süre sohbet ederek, sağlık durumu hakkında bilgiler alıyor.

GAZİ VE AİLESİNE DESTEK

Kadızade Mahallesi’nde yaşayan Kıbrıs Gazisi Selahattin Kaldırım’ı da ziyaret eden Vali Eldivan, gazinin eşi Cemile Kaldırım’ın Anneler Günü’nü kutluyor. Vali, bu ziyarette ailenin huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesi dileğinde bulunuyor.