Bayburt Valisi, Bayramda Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN BAYRAM ZİYARETİ

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, bayram süresince görevlerini icra eden güvenlik güçlerini ziyaret etti. Garnizon Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’nde bulunan tüm personeli ziyaret eden Vali Eldivan, onların bayramlarını kutlayarak, “Mesai mefhumu gözetmeksizin üstün vazife bilinci ile görev yapan tüm personelin bayramını kutluyorum” dedi.

MESLEKİ KOLAYLIKLAR DİLEDİ

Vali Eldivan, görev başındaki güvenlik güçlerine çalışmalarında kolaylıklar diledi. Bu ziyaret, güvenliğin sağlanmasında önemli rol üstlenen personelin moral ve motivasyonunu artırmayı amaçlıyor.