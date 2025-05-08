Bayburt Valisi Eldivan Açık Ceza Ziyareti yaptı

KAMU KURUMLARINA YENİ ZİYARET

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında, kurum bünyesindeki ekmek fırınında incelemelerde bulunan Vali Eldivan, burada yürütülen üretim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Fırında çalışan hükümlülerle bir süre sohbet eden Vali Eldivan, bu bireylerin emekleri için kolaylıklar diledi. Üretime katkı veren her bireyin topluma kazandırılması gerektiğini belirten Vali Eldivan, bu tür çalışmaların toplumsal fayda sağlama açısından önem taşıdığını vurguladı. Ziyarete Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Abdurrahman Demirci ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.