Bayburt Valisi Eldivan, El Emeği Ürünleri İnceledi

BAYBURT VALİSİNDEN ZİYARET

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan, Bayburt Halk Eğitimi Merkezi’nin usta öğreticilerinin el emeğiyle hazırlanan eserlerin sergilendiği ve satışa sunulduğu iş yerlerine ziyarette bulundu. Dede Korkut Şehir Müzesi bahçesinde yer alan Arasta Bayburt hediyelik eşya satış alanlarını gezen Vali Eldivan ve eşi Meltem Eldivan, ustalar ve kursiyerlerle bir araya gelerek yapılan çalışmaları inceleme fırsatı buldu.

Hazırlanan her bir ürünün dikkatlice işlendiğini ve yapılan çalışmaların oldukça etkileyici olduğunu ifade eden Vali Eldivan, “El emeği ve göz nuruyla hazırlanan bu eserler, hem kültürel mirasımızın yaşatılması hem de kadınlarımızın üretime katılımı açısından çok kıymetli. Emek veren tüm usta öğreticilerimizi ve kursiyerlerimizi yürekten kutluyorum” dedi.

Çanakkale Zafer Kupası Başarıyla Tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı desteğiyle düzenlenen 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Çanakkale Zafer Kupası etabı, İstanbul'dan kalkan 230 sporcu ile tarihi bir yarışa dönüştü.
Ankara’da Bin Çocuk Sünnet Oldu

Ankara'da düzenlenen geleneksel sünnet şöleninde, bin çocuk eğlenceler eşliğinde sünnet ettirildi. Etkinlikte çocuklara hediyeler verilip çeşitli gösterimler sergilendi.

