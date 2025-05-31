Bayburt Valisi Eldivan, Merkez Ziyareti Gerçekleştirdi

ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, eşi Meltem Eldivan ile birlikte Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Merkezdeki sakinlerle bir araya gelen Vali Eldivan, engelli bireylerin toplumsal hayata aktif katılımının desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

DEVLETİN DESTEĞİ VURGULANDI

Devletin her zaman özel bireylerin yanında olduğunu belirten Vali Eldivan, “Onların mutluluğu için yürütülen hizmetler artarak devam edecek ve engelleri sevgiyle aşacağız” ifadesini kullandı. Ziyaret sırasında bireylerin taleplerini dinleyen Vali Eldivan, merkezde sunulan hizmetlerle ilgili yetkililerden de bilgi aldı.

PERSONELE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Vali Eldivan, merkezi ziyaretinin sonunda çalışanlara özverili emekleri için teşekkür etti. Bu ziyaret, toplumsal duyarlılığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.