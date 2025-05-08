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Bayburt Valisi Eldivan, Merkezi Ziyaret Etti

ZİYARETİN DETAYLARI

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Geri Gönderme Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında toplantı salonunda kurum müdüründen detaylı bir brifing aldı. Sonrasında, binayı gezerek çeşitli yerlerde incelemelerde bulundu.

İNCELEME SONUÇLARI

İncelemeleri esnasında, merkezdeki mekanik, inşaat ve elektrik alanlarındaki bazı eksiklikleri tespit eden Vali Eldivan, bu hususların bir an önce giderilmesi için gerekli talimatları verdi. Ayrıca, kurumun daha etkin ve güvenli hizmet verebilmesi için altyapı iyileştirmelerinin yapılacağını duyurdu.

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