Bayburt Valisi Eldivan, Nüfus Müdürü’ne ödül verdi

BAŞARI ORANI VE ÖDÜLLER

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt ilindeki Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı yenileme işlemlerinde yüzde 99’luk bir başarı oranına ulaşan Nüfus Müdürlüğü çalışanlarını başarı belgesi ile ödüllendiriyor. Vali Eldivan, kimlik kartı yenileme sürecinde sergilenen azim ve özveriden dolayı personeli kutluyor.

KALAN YÜZDE 1 İÇİN GAYRET

Vali Eldivan, kalan yüzde 1’lik kısmın tamamlanması için de aynı çabanın ve özverinin devam ettirilmesini gerektiğini belirtiyor. Bu süreçte gösterilen çalışmalar, vatandaşların hizmetinde önemli bir yer tutuyor.

Hatay’da gece hortum görüntülendi

İskenderun Körfezi'nde meydana gelen hortum, vatandaşlar tarafından telefonlarla kaydedildi. Olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı, ancak kısa süreli paniğe sebep oldu.
İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Artmış Durumda

İstanbul'da hafta ortasında sabah saatlerinde belirli bölgelerde trafik kalabalığı yaşandı.

