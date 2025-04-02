Bayburt Valisi Eldivan, Sevgi Evi Çocuklarını Ağırladı

VALİ VE EŞİNDEN ÇOCUKLARA BAHAR KAHVALTISI

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan, Sevgi Evinde kalan çocuklarla Valilik Konutu’nda bir kahvaltı buluşması gerçekleştirdi. Kahvaltı sonrası, Valilik bahçesinde oynayan çocuklarla keyifli anlar yaşayan Eldivan çifti, çocukların mutluluğuna ortak oldu.

DEVLET HER ZAMAN ÇOCUKLARIN YANINDA

Vali Eldivan, çocuklarla beraber olmanın kendileri için ne kadar önemli olduğunu dile getirirken, ziyarete gelen çocukların bayram sevincini paylaşmanın kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade etti. “Çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı bir şekilde büyümeleri için devlet her zaman yanlarında.” diyerek, devletin bu konudaki kararlılığını vurguladı.