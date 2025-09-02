Bayburt Valisi Eldivan, Toplantıda Verileri Paylaştı

BAYBURT ASAYİŞ VERİLERİ AÇIKLANDI

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, kentteki basın mensuplarıyla düzenlediği Asayiş ve Bilgilendirme Toplantısı’nda 2025 yılı Ağustos ayına dair asayiş ve güvenlik verilerini aktardı. Toplantıda Bayburt’un asayiş olaylarındaki düşüşün devam ettiği vurgulandı. Vali Eldivan, “Bayburt, asayiş olayları açısından en güvenli illerden biri haline gelmesi için emniyet ve jandarma birimleriyle birlikte tüm güçleriyle çalışıyor” diye belirtti. Ayrıca, “Vatandaşlarımızın evlerinde huzurla uyuması, çocuklarımızın güven içinde eğitimlerini sürdürmesi için terör örgütlerinden organize suç örgütlerine, uyuşturucudan her türlü kaçakçılığa, kamu düzeninin sağlanmasından trafik güvenliğine kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

SUÇ SAYILARINDA DÜŞÜŞ

Vali Eldivan, 2025 yılı Ağustos ayında kişilere karşı işlenen 10 önemli suç çerçevesinde toplam 44 olay yaşandığını söyledi. Bu olayların 15’inin tehdit, 20’sinin kasten yaralama, 3’ünün kişilerin huzur ve sükununu bozma, 6’sının ise hakaret olduğunu aktardı. Olayların tamamının aydınlatıldığına dikkat çeken Eldivan, 2024 yılı Ağustos ayına göre olay sayısında yüzde 25,4 oranında bir azalma sağlandığını belirtti. Ayrıca, malvarlığına karşı işlenen suçlarda 2025 Ağustos ayında yalnızca 3 olay kaydedildiğini ve bu sayının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,5’lük bir düşüşü temsil ettiğini ifade etti.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Ağustos ayında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 25,41 gram esrar, 7,55 gram metamfetamin, 41 adet sentetik ecza ve 12 kök kenevir ele geçirildiğini söyleyen Vali Eldivan, “Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor” dedi. Siber suçlarla mücadele kapsamında 24 hesap tespit edildiğini aktararak, bu hesapların yüzde 29’unun terör, yüzde 8’inin güvenlik, yüzde 4’ünün asayiş, yüzde 9’unun siber ve yüzde 50’sinin diğer konularda olduğunu ifade etti.

TRAFFIC DENETİMLERİ ARTIYOR

Trafik denetimlerine de değinen Vali Eldivan, 2024 yılı Ağustos ayında 22 bin 319 aracın denetlendiğini, 2025 Ağustos ayında bu sayının yüzde 14,1 artarak 25 bin 456’ya ulaştığını belirtti. İşlem yapılan araç sayısının ise yüzde 11,57 artarak 985’ten bin 99’a yükseldiğini açıkladı. Ticari taksi denetimlerinde yüzde 44,3, okul servisi denetimlerinde ise yüzde 24,27 artış yaşandığına dikkat çeken Eldivan, buna rağmen işlem yapılan okul servisi sayısında yüzde 20’lik bir azalma görüldüğünü aktardı.

GÖÇ YÖNETİMİ VE DOLANDIRICILIĞA DİKKAT

Göç yönetimi hakkında bilgi veren Vali Eldivan, 2025 Ağustos itibarıyla Bayburt’ta geçici koruma altındaki Suriyeli sayısının 37 olduğunu belirtti. Aynı dönemde 180 kişiye kimlik denetimi yapıldığını ve bir düzensiz göçmenin tespit edildiğini bildirdi. İnternet ve telefon dolandırıcılığıyla ilgili vatandaşları uyaran Vali Eldivan, “Kendisini asker, polis veya savcı olarak tanıtıp para isteyenlere asla itibar etmeyin. Emin olmadığınız internet sitelerinden alışveriş yapmayın” ifadelerini kullandı.