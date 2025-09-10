Bayburt Valisi Köyleri Ziyaret Etti

BAYBURT VALİSİ KÖY ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Bayburt’un Valisi Mustafa Eldivan, köylerde gerçekleştirilen altyapı ve yol çalışmaları üzerinde gözlem yapmak, vatandaşların istek ve önerilerini dinlemek amacıyla Aşağıçımağıl, Ortaçımağıl ve Başçımağıl köylerini ziyaret etti. Bu ziyaretler sırasında, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen Çımağıl Grup Yolu projeleri ile Ağören Köyü’ndeki yol bakım, onarım ve asfaltlama işlemlerini bizzat yerinde inceledi.

VALİ ELİDVAN’DAN EKİPLERE TEŞEKKÜR

Ziyaret sırasında sahada görev yapan ekiplerle sohbet eden Vali Eldivan, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ekiplere destekleri için teşekkür eden Vali Eldivan, “Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için köy yollarımızı modern ve güvenli hale getirmeye devam edeceğiz” şeklinde açıklamada bulundu.