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Bayburt Valisi’nden Ailelere Ziyaret

VALİ ELEKTİR AİLELERİ ZİYARET ETTİ

Bayburt’un Valisi Mustafa Eldivan, Şingah Mahallesinde yaşayan Araslı ailesini ve Gençosman Mahallesinde ikamet eden Çalhanoğlu ailesini evlerinde ziyaret etti. Vali Eldivan, gerçekleştirdiği bu ziyaretler sırasında aile üyeleriyle birebir ilgileniyor ve onların ihtiyaçları ile özel taleplerini dikkate alıyor.

AİLELERİN TALEPLERİ DİNLENİYOR

Ziyaretler kapsamında aile fertleriyle yakından iletişim kuran Vali Eldivan, hiçbir detayın göz ardı edilmediğini gösteriyor. Bu tür aile ziyaretleri, Vali Eldivan’ın düzenli olarak yaptığı faaliyetlerden biri olup, toplumun güncel ihtiyaçlarını anlama ve karşılama çabası olarak değerlendiriliyor.

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