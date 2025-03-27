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Bayburt Valisi Ramazan Hazırlık Toplantısında

TOPLANTIYA KATILIM

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın liderliğinde gerçekleşen ‘Ramazan Bayramı Tedbirleri’ konulu toplantıya katıldı. Toplantı, 81 il valisinin video konferans sistemi (VKS) üzerinden bir araya gelmesiyle yapıldı. Bu önemli toplantıya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan ve İl Emniyet Müdürü Barış Erkol da katılım sağladı.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte, ülke genelinde uygulanacak güvenlik, trafik ve asayiş tedbirleri detaylı bir şekilde değerlendirildi. Toplantıda, bayram süresince vatandaşların huzur ve güven içinde bir bayram geçirebilmeleri için alınacak önlemler üzerinde duruldu.

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