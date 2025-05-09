Bayburt Valisi Toplantıya Katıldı

İÇİŞLERİ BAKANI İLE VALİLER TOPLANDI

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yönetiminde düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Toplantısı’na katıldı. Toplantı, 81 il valisinin katılımıyla video konferans sistemi aracılığıyla gerçekleştirildi.

GÜVENLİK VE ASAYİŞ KONULARI GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan ve İl Emniyet Müdürü Barış Erkol da katıldı. Güvenlik ve asayiş konularının masaya yatırıldığı toplantı kapsamında, Bakan Yerlikaya, ülke genelinde sürdürülen güvenlik faaliyetlerine dair önemli değerlendirmeler yaptı.