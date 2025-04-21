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Bayburtlu İki Öğrenci Türkiye Üçüncüsü Oldu

BAYBURTLU ÖĞRENCİLERİMİZİN BAŞARISI

Bilek güreşinde Bayburtlu iki öğrenci büyük bir başarıya imza attı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı Okul Sporları bünyesinde düzenlenen Bilek Güreşi Gençler B Türkiye Birinciliği Müsabakaları, Manisa’da yapıldı.

Müsabakalarda, Bayburtlu öğrencilerden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Muhammed Emin Özen, sol kolda 65 kg kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Sağ kolda ise Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi’nden Zehra Okumuş, 40 kg kategorisinde aynı başarıyı elde ederek Türkiye üçüncüsü unvanını kazandı.

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