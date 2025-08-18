Bayburtlu Kadınlar Kışlık Turşu Hazırlıyor

KADINLAR KÜLTÜREL GELENEĞİ YAŞATIYOR

Bayburtlu kadınlar, kışlık konserve ve turşu hazırlıklarına başladı. Bahçe ve bağlarda yetiştirilen sebzelerin hasat edilmesinin ardından, kadınlar kışın vazgeçilmez lezzeti olan turşu yapma sürecine girişti.Bu dönemde, ev hanımları organik sebzeleri sirke, sarımsak, tuz ve suyla bir araya getirdikten sonra bunları plastik ya da cam kavanozlara doldurarak kış için hazırlık yapıyor. Hazırlanan turşular, kış aylarında tüketilmek üzere karanlık, güneş görmeyen alanlarda saklanıyor.

YAŞLI KADINDAN GELİNLERİNE YARDIM

Kurucakol köyünün 87 yaşındaki sakinlerinden Hesna Köprücü, gelinleriyle birlikte turşu yapımına başladı. Evlerinin alt katında bulunan alanda, pancarların sap kısımlarını ayıklayarak pazı turşusu yapmak için hazırlık yapan Köprücü, yapraklardan da kış yemekleri için faydalanacaklarını belirtiyor. Büyük yapraklarla lor dolması ve etli pancar sarması hazırlayacaklarını ifade eden Köprücü, küçük yaprakları ise borani yemeğinde kullanacaklarını vurguladı.

TERSİNE AŞAĞI İŞLEMLERİ ANLATTI

Sema Köprücü, turşu yapımının aşamalarını anlatırken, “İlk önce yapraklar ve saplar ayrılıyor. Saplar pazı turşusu için hazırlayınca bunlar orta boyda doğranmalı. Yıkanan saplar kaynar suda haşlanarak yumuşatılıyor ve ardından soğuk suya alıyoruz. Son aşamada, biber, domates, sarımsak ve tuz ekleyerek kavanozlara dolduruyoruz,” dedi. Ayrıca, “İstenirse biber ve domates eklenmeyebilir ancak bu eklemeler lezzeti artırıyor,” diyerek turşunun nasıl hazırlandığını detaylandırdı.

HATIRALARLA DOLU BİR İŞLEM

Hesna Köprücü, gelinlerine yardımcı olurken, “Yorulsam da bu hazırlıklar kaçınılmaz. Gençken çok turşu yapardım, şimdi yavaş yavaş yapıyorum,” şeklinde konuştu. Şu anda kış için hazırlık yaptıklarını belirten Köprücü, “Bu pancarları başka bir köyden aldık. Pazıları haşlayıp turşu koyacağız. Hazırlık yaparken yorulsam da başka bir seçeneğimiz yok,” diyerek kış hazırlıklarının önemini vurguladı.