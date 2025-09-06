Bayburtlu Kardeşler, Faslı ve Hint Gelinler

İKİ KARDESİN DÜĞÜNÜ

Bayburtlu olan Fatih ve İrfan Topsakal kardeşler, Faslı Sümeyye Fettouri ve Hint El Quarcı ile evlilik hayatına adım attı. Genç çiftler, hem Fas’ta hem de memleketleri Bayburt’ta gerçekleştirilen düğün törenleriyle mutluluklarını taçlandırdı. Uzaklardan gelen aşklarını Bayburt’a taşıyan Topsakal kardeşlere, Fas’ta yapılan düğün töreninin ardından, geleneklere uygun olarak memleketleri Bayburt’ta da yerel bir düğün düzenlendi. İki kardeşin birlikte dünyaevine girmesi, hem aileleri hem de sevdikleri için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Düğün törenine katılan davetliler, Bayburt barlarını oynayıp, Faslı gelinlerle birlikte halay çekerek keyifli anlar yaşadı. Türk gelenek ve göreneklerine uygun bir şekilde gerçekleştirilen düğün, pasta kesimi ve takı merasimi ile sona erdi.

ÇOK MUTLU HİSSEDİYORLAR

Abisiyle aynı günde evlenmenin sevincini yaşayan İrfan Topsakal, “Bugün en güzel, en mutlu günümüz. Abimle birlikte düğünümüz var, çok mutluyuz. Fas’a gidip gelin getirdik. Bir de Bayburt’ta düğün yapıyoruz. Çok mutluyuz” ifadelerini kullandı. Abi Fatih Topsakal ise hislerini “Bugün benim de kardeşimin de en mutlu günü. Fas’tan iki kardeş gidip gelin aldık. Fas’ta düğünümüz oldu, bugün de Bayburt’ta düğünümüz yapılıyor. Çok mutluyuz, birbirimizi seviyoruz.” şeklinde dile getirdi. Bayburtlu iki kardeşle evlenen Faslı gelinlerin mutlulukları ise adeta yüzlerinden okunuyordu.

FASLI GELİNLERİN NEŞESİ

Eşi Fatih’e olan sevgisini ifade eden Sümeyye Fettouri, “Ben aslen Faslıyım, Bayburt’a gelin geldim. Eşim Fatih’i çok seviyorum” diyerek duygularını paylaştı. Diğer gelin Hint El Quarcı ise “Fas’tan Bayburt’a gelin geldim, düğünümüz var. Çok ama çok mutluyum. Eşim İrfan’ı çok çok çok seviyorum.” sözleriyle mutluluğunu aktardı.

ÖMÜR BOYU MUTLULUK DİLEĞİ

Abilerinin mutluluğunu paylaşan büyük görümce Sinem Kelleci, “İki abim birden evleniyor, bugün en mutlu günümüz. Fas’ta düğün yapıp geldiler, bugün de Bayburt’ta düğün yapıyoruz. Dördüne ömür boyu mutluluklar diliyorum.” dedi.

ANNELERİN SEVGİSİ

İki oğlunu birden evlendirmenin sevinç ve gururunu yaşayan anne Adalet Topsakal, gelinleriyle iletişim kurmanın keyifli olduğunu belirtti. Fas’tan gelin almayı tercih ettiğini vurgulayan anne Topsakal, “Bugün benim en mutlu günüm. İki oğlumu birden evlendirdim. Gelinlerimi Fas’tan aldım, burayı tercih ettim, böylesi hayırlısıymış. Gelinlerimi çok sevdim, gelmeden sevdim, iyi anlaşıyoruz.” şeklinde konuştu.