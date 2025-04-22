Baydın Özcan’a Otomobil Çarptı

KAZA SONUCU AĞIR YARALANMA

Avcılar’da yolun karşısına geçmeye çalışan Baydın Özcan’a hızla gelen bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan Özcan, hastaneye kaldırıldı. Kaza, Firuzköy Bulvarı’nda gerçekleşti. Bir süre kaldırımda bekleyen Özcan, yolu geçmeye karar verdi. Yolu yarılaştıktan sonra koşar adımlarla seyir halindeki bir taksinin önünden geçiş yaptı, ardından sağ şeridden gelen otomobilin önünden geçmeyi denedi. O anda hızla gelen otomobil, Özcan’a çarpıyor. Kazanın etkisiyle Özcan yere savruluyor ve başından darbe alıyor.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından Özcan, ambulansla Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne taşınıyor. Özcan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü, ifadesi almak üzere polis merkezine götürülüyor.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYOR

Kazaya tanıklık eden Yusuf Can, “İş yerimizin önünden karşıya geçmeye çalışan yayaya, bir otomobil hızlı şekilde gelerek çarptı. Yaşlı bir amca, inşallah kısa sürede sağlığına kavuşur” şeklinde yorum yaptı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yayanın kaldırımda beklemesinin ardından yolun karşısına geçme çabası ve otomobilin çarptığı anlar net bir şekilde yer aldı.