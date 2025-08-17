Bayegan Pendik Şampiyonluğu Tekrar Elde Etti

BAYEGAN PENDİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜNÜN İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞU

Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü, Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi’nde üst üste ikinci defa şampiyon olmayı başardı. Kulüpten gelen açıklamaya göre, bu yılki Satranç Süper Ligi, 3-16 Ağustos tarihleri arasında Ankara’da yapıldı. 16 takımın 15 tur boyunca mücadele ettiği ligde, Bayegan Pendik, büyükusta unvanına sahip oyuncuları Mustafa Yılmaz, Işık Can, Ediz Gürel, Emre Can ve Shakhriyar Mamedyarov’la birinciliği elde etti. Satranç Süper Ligi, Türkiye ve dünya genelinden birçok önemli sporcuya ev sahipliği yaptı. Toplam 44 Büyükusta (GM) ve 39 Uluslararası Usta (IM) olmak üzere, 204 sporcu bu ligde hamle yaptı. Bayegan Pendik, ligde 11 oyuncusuyla yer aldı.

ÖDÜL TÖRENİNE KATILIM

Ödül töreni sırasında, şampiyonluk kupası Bayegan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erhan Arslanalp’e takdim edildi. Bayegan Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Bayegan, şampiyonluk sevinçlerine değinerek, tüm oyunculara ve onları destekleyen ebeveynlere, satranç öğretmenlerine teşekkür etti. Bayegan, satrancı sadece bir oyun olarak değil, düşünmenin ve gelişmenin sembolü olarak gördüklerini belirtti. Bayegan, “Bu anlayış, ailemizde nesiller boyu süregelen bir değer.” diyerek, gençlere destek olmaktan çok, onlarla birlikte öğrenmek, büyümek ve üretmek istediklerinin altını çizdi. Ayrıca, “Satrancın hem bireysel gelişim hem stratejik düşünme açısından eşsiz bir yol arkadaşı olduğunu düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

BİRLİKTELİK VE DESTEK VURGUSU

Bayegan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erhan Arslanalp ise bu başarının yalnızca oyuncularla sınırlı olmadığını, destekleyen herkesin de katkısının önemli olduğunu kaydetti. Satrancın disiplin, strateji ve azim gerektirdiğini vurgulayan Arslanalp, “Bu özellikler, iş hayatımızda da rehberimiz olan değerlerdir.” açıklamasında bulundu. Bunun yanı sıra, genç sporcuların gelişimine katkıda bulunmanın ve onları uluslararası arenada başarılı bir şekilde temsil etmenin büyük bir onur olduğunu belirtti. Önceden gerçekleştirilmiş olan Türkiye İş Bankası 100. Yıl Satranç Süper Ligi’nde de şampiyonun Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü olduğunu anımsatmakta fayda var.