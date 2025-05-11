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Bayer Leverkusen B.Dortmund Hangi Kanaldan?

BAYER LEVERKUSEN – B.DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bayer Leverkusen ile B.Dortmund arasındaki Almanya Bundesliga maçı öncesinde, karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağı merak ediliyor. İki takımın önemli mücadelesi için detaylı araştırmalar yapılmakta. Peki, Bayer Leverkusen – B.Dortmund maçını hangi kanallar veriyor? İşte maçın yayın bilgileri.

MATCHIN YAYIN KANALLARI VE ZAMANI

Bayer Leverkusen ve B.Dortmund, Bundesliga’daki karşılaşmalarında Bein Sports 4, Tuttur TV, Idman TV ve Tivibu Spor 1 kanallarından canlı olarak izlenebiliyor. Maç, 11 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek ve saat 16:30’da başlayacak. Bu önemli karşılaşma, Almanya’nın Leverkusen kentindeki BayArena Stadyumu’nda yapılacak.

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