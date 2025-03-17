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Bayer Türk’te İşçilerin Maaşı 102 Bin TL

Petrol İş Sendikası Gebze Şubesi, Bayer Türk Kimya iş yerinde yeni bir toplu iş sözleşmesi imzaladı. Yapılan anlaşma sonucunda işçilerin net maaşları 100 bin liranın üzerine çıktı. Kocaeli’de faaliyet gösteren Bayer Türk Kimya firması ile Petrol İş Sendikası Gebze Şubesi arasında yapılan bu toplu iş sözleşmesi, işçilerin hemen gelirini artırmaya yönelik önemli bir adım oldu.

İMKÂNLARDA ARTIŞ

İmzalanan sözleşmeyle birlikte fabrikadaki işçilerin ortalama net maaşı 102 bin TL’ye yükseldi. Ayrıca sosyal hakların dahil edilmesi sonucu işçilerin aylık toplam kazançları 176 bin lirayı buldu. Petrol İş Sendikası Gebze Şubesi’nin sürdürülen örgütlenme çalışmaları neticesinde gerçekleşen bu olumlu gelişme, işçilerin mali durumlarını ileriye taşıma fırsatı sundu.

SÖZLEŞME VE MEMNUNİYET

Petrol İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Şivan Kırmızıçiçek, imzalanan toplu iş sözleşmesi hakkında açıklama yaparak, sözleşmeden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Kırmızıçiçek, “Toplu iş sözleşmesi önümüzdeki iki yılı kapsıyor. Ortaya şöyle bir tablo çıktı; çıplak maaş ortalama 102 bin lira, sosyal paketin toplamı ise 176 bin lira.” dedi. Bu sözleşme, işçilere uzun vadede daha sürdürülebilir bir gelir sağlamayı amaçlıyor.

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