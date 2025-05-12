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Bayern Münih 34. Kez Şampiyon Oldu

BAYERN MÜNİH BAŞARISINI KUTLADI

Alman futbol devi Bayern Münih, 2024-25 sezonunu Bundesliga’da şampiyon olarak tamamlayarak 34. kez kupayı müzesine götürdü. Şampiyonluk kutlamalarına damga vuran isim ise Bayern Münih’in Galatasaray’dan transfer ettiği Fransız sağ bek Sacha Boey oldu.

SACHA BOEY’DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Boey, kutlama esnasında sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, arkadaşlarının alkollü kutlamaya katılma davetini reddetti. Kutlama sırasında dökülen bira ile ilgili olarak, “Hayır haram” ifadelerini kullanarak dikkat çekti. Bu paylaşım, futbol camiasında ilgiyle karşılandı.

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