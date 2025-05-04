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Bayern Münih 34. Kez Şampiyon Oldu

BUNDESLIGA’DA ŞAMPİYONLUK İLANI

Bundesliga’da Bayer Leverkusen’in Freiburg ile 2-2 berabere kalmasının ardından Bayern Münih şampiyonluğunu ilan etti. Münih, toplamda 34. kez bu unvanı elde etti. Ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonun belli olması, bu sezonun heyecanını artırdı.

Ligin 32. haftasında lider Bayern Münih, deplasmanda RB Leipzig ile karşılaşmış ve son dakikalarda yediği golle 3-3 berabere kalmıştı. Bu sonuç, şampiyonluk kutlamalarını ertelemeye sebep oldu. Ancak bugün, şampiyonluk yarışındaki en yakın rakibi Bayer Leverkusen’in deplasmanda Freiburg ile yaptığı 2-2’lik beraberlik, Münih’in şampiyonluğunu ilan etmesini sağladı.

TEKNİK DİREKTÖR KOMPNAY’IN BAŞARISI

Üst üste kazandığı şampiyonlukların ardından, geçen sezon Bayer 04 Leverkusen’e şampiyonluğu kaptıran Bayern Münih, 1 sezon sonra tekrar zirveye kavuştu. Teknik direktör Vincent Kompany, kariyerindeki 2. şampiyonluğunu elde etti. Daha önce 2022-2023 sezonunda Burnley ile İngiltere Championship’te şampiyon olmayı başarmıştı.

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