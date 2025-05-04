Bayern Münih 34. Şampiyonluğunu Kazandı

BAYERN MÜNİH 34. ŞAMPİYONLUĞUNU ELDE ETTİ

Bundesliga’da Bayern Münih, 34. kez şampiyonluk kazanmayı başardı. Ligin 32. haftasında Leipzig ile oynadığı maçta 3-3 berabere kalan Bavyera ekibi, Bayer Leverkusen’in Freiburg karşısında 2-2 berabere kalması sayesinde, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

BİR SEZON ARADAN SONRA İKİNCİ YERİNDE

11 kez üst üste şampiyon olmasının ardından geçen sezonu Leverkusen’e kaptıran Bayern, bir sezon aradan sonra tekrar zirveye ulaştı. 39 yaşındaki genç teknik direktör Vincent Kompany, kariyerinde ilk kez en üst ligde şampiyonluk yaşadı. Kompany, 2022-23 sezonunda Burnley’in Championship’i zirvede tamamlamasına da katkı sağlamıştı.

KANE İLK KUPASINI KAZANDI

Bayern Münih’in İngiliz forveti Harry Kane, A takım kariyerinin ilk kupasını kazandı. 31 yaşındaki yıldız, bu sezon Bayern formasıyla tüm kulvarlarda 44 maça çıkarak, 36 gol atıp 10 asist yaptı.