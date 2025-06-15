Bayern Münih Auckland City Hangi Kanalda?

BAYERN MÜNİH AUCKLAND CITY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bayern Münih ile Auckland City arasındaki FiFA Kulüpler Dünya Kupası mücadelesi için birçok kişi maçın yayın bilgilerini araştırıyor. Maçın hangi kanalda yayınlandığı, futbolseverler tarafından oldukça merak ediliyor.

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

15 Haziran Pazar günü gerçekleşecek olan Bayern Münih Auckland City maçı, saat 19:00’da başlayacak. Bu önemli karşılaşma henüz başlamamış durumda.

Bayern Münih ve Auckland City’nin karşılaşacağı bu önemli maç, ABD’nin Cincinnati kentindeki TQL Stadyumu’nda gerçekleşecek. Mücadele, tek maç üzerinden oynanacak.

BAYERN MÜNİH AUCKLAND CITY MAÇINI CANLI İZLEME

Bayern Münih Auckland City karşılaşması canlı olarak TRT Spor kanalından izlenebiliyor. Bu nedenle, futbolseverler maçı bu kanaldan takip edebilir.