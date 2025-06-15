Bayern Münih, Auckland City Maçı Güncel

MAÇ DETAYLARI ARAŞTIRILIYOR

Bayern Münih ile Auckland City arasında gerçekleşecek olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçı için detaylar araştırılıyor. Bu önemli mücadelede, Leroy Sane’nin neden sahada olmadığı merak ediliyor. Sane’nin durumu, sakatlığı ya da cezası ile ilgili olarak henüz net bir açıklama yapılmadı.

MAÇ TARİHİ VE SAATİ

Bayern Münih ve Auckland City’nin karşılaşacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçı 15 Haziran Pazar günü gerçekleştiriliyor. Maç, saat 19:00’da başlayacak. İlgili tüm gelişmeler maç saatine kadar takip ediliyor.

MAÇ YERİ

Bayern Münih ile Auckland City arasındaki bu kritik karşılaşma, Cincinnati’de bulunan TQL Stadyumu’nda oynanacak. Maç, TRT Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek. Şu an için maç saati yaklaşırken, takımların son durumu ve kadro bilgileri takip edilmeye devam ediyor.