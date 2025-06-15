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Bayern Münih Auckland City, TRT Spor’da

BAYERN MÜNİH AUCKLAND CITY MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Bayern Münih ile Auckland City arasında gerçekleşecek olan önemli maçın hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Bayern Münih ve Auckland City arasındaki FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçı hakkında gerekli bilgiler araştırılıyor. Peki, bu maçı hangi kanal verecek? İşte Bayern Münih Auckland City maçı yayın bilgileri!

CANLI İZLEME İMKANI

Bayern Münih ve Auckland City arasındaki maç, TRT Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek. Bu heyecan dolu mücadele, 15 Haziran Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Şu anda maç henüz gerçekleşmemiş durumda. Maç, Cincinnati şehrindeki TQL Stadyumu’nda oynanacak.

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