Bayern Münih Auckland City Yayın Bilgisi

BAYERN MÜNİH AUCKLAND CITY MAÇI YAYINLARI

Bayern Münih ile Auckland City arasındaki FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçı için yayın detayları merak ediliyor. İzleyiciler, bu önemli mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor.

CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Bu karşılaşma, TRT Spor kanalından canlı olarak izlenebiliyor. Bayern Münih ile Auckland City arasındaki maç, 15 Haziran Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Şu an için karşılaşma başlamadı.

MAÇ YERİ VE ZAMANI

Bayern Münih ve Auckland City, FIFA Kulüpler Dünya Kupası mücadelesinde Cincinnati’deki TQL Stadyumu’nda karşılaşacak. Maçın tüm detayları şimdilik bekleniyor.