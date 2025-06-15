Bayern Münih Auckland City Yayın Kanalı Nedir?

BAYERN MÜNİH AUCKLAND CITY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bayern Münih ile Auckland City arasındaki FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçı için taraftarlar hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor. Bayern Münih Auckland City maçı, TRT Spor kanalından canlı olarak izlenebiliyor.

MAÇ NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

Bayern Münih Auckland City maçı, 15 Haziran Pazar günü saat 19:00’da TQL Stadyumu’nda, Cincinnati’de gerçekleşecek. Maç henüz başlamadı ancak futbolseverler bu heyecan verici karşılaşmayı bekliyor.

CANLI İZLEME İMKANI VAR MI?

Bayern Münih ve Auckland City arasındaki önemli mücadele için canlı izleme imkanı mevcut. Maçın detayları ve yayın bilgileri taraftarlar tarafından sıkça araştırılıyor.