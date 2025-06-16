Bayern Münih, Auckland City’yi 10-0 Yendi

BAŞARILI BİR GALİBİYET

Kulüpler Dünya Kupası’nın rövanş maçında Bayern Münih, Yeni Zelanda temsilcisi Auckland City’yi 10-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Alman kulübü için beklenen bir sonuç olan bu galibiyet, birçok futbolsever için sürpriz niteliği taşımadı. Ancak maç sonrası ortaya çıkan ilginç bir detay dikkatleri üzerine çekti.

Auckland City kalecisi Conor Tracey’in, bir veterinerlik malzemeleri deposunda yönetici olarak çalıştığı öğrenildi. Auckland City oyuncuları haftada dört kez antrenman yapıyor fakat düzenli maaş alamıyorlar. Bunun yerine, haftada yalnızca 150 dolar masraf alıyorlar. Tracey, ABC Sport’a verdiği demeçte, “Bütün paramı benzine harcıyorum” ifadesini kullandı.

ANRENMAN VE İŞ İLİŞKİSİ

Yeni Zelanda’nın Auckland kentindeki antrenman sahasına işinden gidiş gelişleri genellikle iki saat sürüyor. Oyuncuların en büyük kaygısı ise ABD’de düzenlenecek dört haftalık turnuva sırasında işten nasıl izin alacakları. Tracey, yoğun dönemlerde neredeyse hiç izin günü bulamadığını da açıkladı.