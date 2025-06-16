Bayern Münih, Auckland City’yi 10-0 Yendi

KULÜPLER DÜNYA KUPASI MAÇ SONUCU

Bayern Münih, Kulüpler Dünya Kupası’nın rövanş karşılaşmasında Yeni Zelanda ekibi Auckland City’yi 10-0’lık skorla mağlup etti. Bu sonucun, Alman devinin galibiyetinin beklentisi içinde olduğu düşünülünce, birçok futbolsever için bir sürpriz olmadığı gözlemlendi. Auckland takımı, amatör oyunculardan oluşmakta ve bu durum maçın sonucunu etkileyen temel etkenlerden biri oldu.

Auckland City TAKIMININ KOŞULLARI

Auckland City oyuncuları haftada dört gün antrenman yapmasına rağmen, düzenli bir maaş almıyorlar. Oyuncular, haftalık 150 dolar harcıyor. Kaleci Conor Tracey, ABC Sport’a yaptığı açıklamada, “Bütün paramı benzine harcıyorum” ifadelerini kullandı. Yeni Zelanda’nın Auckland şehrinde, öğleden sonra sıcağında işten antrenman sahasına ulaşım genellikle iki saat sürüyor.

Auckland oyuncularının en büyük kaygılarından biri, ABD’de gerçekleştirilecek dört haftalık tur için işten nasıl izin alacaklarıydı. Tracey, özellikle yoğun iş dönemlerinde neredeyse hiç izin günü alamadığını söyledi. Bu durum, oyuncuların profesyonel spor yaşamlarını sürdürmelerini zorlaştıran önemli bir engel oluşturuyor.