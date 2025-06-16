Bayern Münih, Auckland’ı 10-0 yendi

BAŞLANGIÇTA HIZLI OYUN

FIFA Dünya Kulüpler Kupası C Grubu ilk karşılaşmasında Bayern Münih, Auckland ile TQL Stadyumu’nda karşılaştı. Bayern Münih, maçı 10-0 gibi tarihi bir skorla kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Karşılaşmaya hızlı bir giriş yapan Bayern Münih, 6 ve 21. dakikalarda Kingsley Coman, 18. dakikada Sacha Boey, 20 ve 45+3’te Michael Olise ile 45. dakikada Thomas Müller’in golleriyle ilk yarıyı 6-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARIDA DEVAM EDEN BASINÇ

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Bayern Münih, 68. dakikada Jamal Musiala’nın golüyle farkı 7’ye çıkardı. 73. dakikada penaltıdan bir gol daha bulan Musiala, durumu 8-0’a getirdi. İkinci yarıda oyuna dahil olan 22 yaşındaki oyuncu, 84. dakikada attığı golle hat-trick yaparak skoru 9-0’a taşıdı. Maçın sonunda ise Thomas Müller, 89. dakikada attığı golle maçı 10-0’lık sonuçla sonlandırdı.

BOEY’İN GÜÇLÜ PERFORMANSI

Galatasaray’ın eski futbolcusu Sacha Boey, 1 gol ve 1 asistle başarılı bir performans sergileyerek maçta öne çıkan isimlerden biri haline geldi. Galatasaray’ın kadrosuna kattığı ancak FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nda mücadele etmek için Bayern Münih’e geri dönen Leroy Sane, bu maçta forma giyemedi. Bu neticeyle Bayern Münih, turnuvaya 3 puanla başladı. Alman ekibi, gruptaki bir sonraki maçında Boca Juniors ile karşılaşacakken, Auckland ise Benfica ile mücadele edecek.