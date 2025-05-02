Bayern Münih, Dier’ın Ayrılacağını Açıkladı

BAŞARILI FUTBOLCU ERIC DIER’IN AYRILIĞI

Alman futbol devi Bayern Münih, Eric Dier’ın sözleşmesinin sona ermesi ile futbolcunun sezon sonunda kulüpten ayrılacağını duyurdu. Bayern Münih’in sportif direktörü Christoph Freund, konuyla ilgili olarak, “Eric ile yeni sözleşme için görüşmeler yaptık ama bize sözleşme uzatmayacağını ve takımdan ayrılacağını söyledi. O harika bir insan ve birlikte çok güzel zamanlar geçirdik. Umarım bizimle geçirdiği zamanı şampiyonlukla taçlandırır” şeklinde ifadeler kullandı.

MONACO İLE ANLAŞMA

Fransız basını, L’Equipe aracılığıyla Dier’ın Monaco ile anlaşmaya vardığını bildiriyor. Bu sezon Bayern Münih forması ile 25 maçta sahada yer alan 31 yaşındaki İngiliz futbolcu, toplamda 2 gol atıp 1 asist yaptı.