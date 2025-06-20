Bayern Münih’in Auckland City’yi 10-0 Yenmesi

FUTBOLUN DÜNYASINI SARSIYAN GÖRÜNTÜLER

Bayern Münih’in FIFA Kulüpler Dünya Kupası’ndaki Auckland City takımına karşı 10-0’lık ezici galibiyeti, medyada geniş tartışmalara neden oldu. Bu sonuç, turnuvanın tarihindeki en farklı yenilgi olmasına rağmen, futbol tarihinin en aşırı skoru değil. Daha önce yaşanan 20 gollü yenilgiler de bulunuyor. 1938 Dünya Kupası’nda İsveç’in Küba’yı 8-0 yendiği maç sonrası Fransız gazeteci Emmanuel Gambardella’nın “Bir futbol maçında 5 golden fazla olan her skor sadece bir istatistiktir” ifadesi, durumun ciddiyetini vurguluyor. Yani, bu tür sonuçlar gerçek futbol karşılaşmaları olarak değerlendirilemiyor.

TARKILEN TEKNİK FARKLAR

Bayern Münih ile Auckland City arasındaki maçı, çok fazla güçlü bir takımın zayıf bir rakibe karşı mücadelesi olarak değerlendirmek mümkün. Ağır sıklet bir boksörün tüy sıklet bir rakip karşısında yaptığı mücadeleye benzer bir durum söz konusu. Auckland City’nin kadrosu, gündüzleri çalışan ve akşamları futbol oynayan amatörlerden oluşuyor olup toplam piyasa değeri yaklaşık 4.8 milyon euro. Karşısındaki Bayern Münih ise 81 profesyonel futbolcu ile sahada ve sadece bir oyuncusunun piyasa değeri 100 milyon euro. Oralarda oyuncuların maaş almadığı göz önünde bulundurulduğunda, Bayern Münih’in golcüsü Harry Kane yıllık 25 milyon euro kazanıyor. Dolayısıyla, 10-0’lık sonuç, takımlar arasındaki seviye farkını net bir şekilde yansıtıyor.

AŞAĞILAYICI SKORLARIN TARİHİ

Futbol maçları, teknoloji ve maliyet açısından alanındaki farklılıklar nedeniyle genellikle daha düşük skorlarla sonuçlanıyor. Genellikle üçten fazla gollü yenilgi durumlarında “ağır ya da acımasız” nitelendirmesi yapılırken, 10 ve daha farklı skorlar “aşağılayıcı” olarak nitelendiriliyor. Bununla birlikte, futbol tarihi pek çok alışılmadık sonuçla dolu. 2002’de Madagaskar’da Adema ile SO l’Emyrne arasında oynanan ve 149-0 sonuçlanan maç, bu durumun belki de en aşırısı. Maç, hakem kararına yapılan bir protesto nedeniyle sürdürülmüştü. Normal koşullarda oynanan en farklı skor ise 1885’te İskoç Ligi’nde Arbroath’un Bon Accord’a karşı 36-0 galibiyetiyle kaydedilmişti.

ULUSLARARASI REKABETTEKİ SONUÇLAR

Futbol alanında alınan ağır sonuçlar sadece zayıf liglerle sınırlı kalmıyor; uluslararası turnuvalarda da bu tür vakalar gerçekleşiyor. 1982 Dünya Kupası’nda Macaristan, El Salvador’u 10-1, 1954’te ise Güney Kore’yi 9-0 yendi. 2002 Dünya Kupası’nda Almanya’nın Suudi Arabistan’ı 8-0 mağlup etmesi, futbol tarihine geçen diğer önemli bir sonuç. Bazen bu tür farklı skorlara sahne olan turnuvalarda, teknik ve mali düzeyde önemli farklılıklar görülebiliyor. 2021’de Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, BAE takımı Al Jazira’yı 6-1 yendi. Modern futbol tarihinin en ağır yenilgisini ise 2014 Dünya Kupası’nda Almanya, Brezilya’ya karşı 7-1’lik sonuçla elde etti ve bu da futbol dünyasında unutulmaz anlar arasında yer aldı.