Bayern Münih Inter Durumu 2-1

BAYERN MÜNİH-INTER MAÇININ DURAĞI

Bayern Münih, Inter karşısında mücadele ediyor. Maçta şu an 2-1’lik bir üstünlük söz konusu ve Inter önde gidiyor. Gelişmeleri takip etmek isteyenler için, Bayern Münih-Inter maçı TRT Spor’dan canlı olarak izlenebilir.

MAÇIN DETAYLARI

Bu önemli karşılaşma, Münih’teki Allianz Arena Stadyumu’nda bu akşam saat 22.00 itibarıyla başlayacak. Taraftarlar, maçı heyecanla bekliyor. Bayern Münih ve Inter arasındaki bu mücadele, UEFA turnuvalarında dikkat çeken maçlar arasında yer alıyor.