Bayern Münih, Kim Min-jae’yi bırakıyor

ALMANYA BUNDESLIGA’DA ŞAMPİYONLUK YOLUNDA DEĞİŞİM

Almanya Bundesliga’da şampiyonluk için mücadele eden Bayern Münih, kadrosundaki Kim Min-jae ile yollarını ayırma kararı aldı. SKY Almanya, Güney Koreli oyuncunun bir sonraki sezonda Bayern’de yer almayacağını ve gelen tekliflerin kabul edileceğini duyurdu.

FENERBAHÇE’DEN RESMİ TEKLİF GELİYOR

Yeni sezonda stoper hattını değiştirecek olan Fenerbahçe, Bayern Münih’in gözden çıkardığı eski yıldızı Kim Min-jae için harekete geçmeye karar verdi. Önümüzdeki günlerde Bundesliga devine resmi bir teklif yapılması planlanıyor. Fenerbahçe’nin Kim Min-jae için Bayern Münih’e kiralama teklifinde bulunacağı bildirildi.

KİM MİN-JAE’İN TRANSFER GEÇMİŞİ

2019 yılında Çin ekibi BJ Guoan’dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kim Min-jae, 2 yıl sonra Napoli’ye 19 milyon euroya satılmıştı. O dönemde Napoli ile şampiyonluk yaşayan Kim, ardından Bayern Münih’e 50 milyon euroya geçti. Ancak bekleneni veremediği için yeni bir değişim sürecine girdi. Fenerbahçe, önümüzdeki sezonda Alexander Djiku ve Rodrigo Becao ile vedalaşarak, stoper hattını Milan Skriniar, Diego Carlos ve Kim ile şekillendirmeyi planlıyor.