Bayern Münih, Kim Min-jae’yi gönderecek

Almanya Bundesliga’da şampiyonluk yolunda ilerleyen Bayern Münih, kadrosundaki Kim Min-jae ile yollarını ayırma kararı aldı. SKY Almanya, Güney Koreli futbolcunun yeni sezonda Bayern Münih’te olmayacağını ve gelen tekliflerin kabul edileceğini bildirdi.

FENERBAHÇE’DEN RESMİ TEKLİF

Yeni sezonda stoper hattını değiştirecek olan Fenerbahçe, Bayern Münih’in kapısından ayrılan eski yıldızı Kim Min-jae için harekete geçme kararı aldı. Önümüzdeki günlerde Bayern Münih’e resmi bir teklif yapılacağı duyuruldu. Fenerbahçe’nin Kim Min-jae için Bayern Münih’e kiralama teklifi yapmayı planladığı öğrenildi. 2019 yılında Çin’in BJ Guoan takımından 3 milyon евро bonservis bedeliyle transfer edilen Kim Min-jae, 2 yıl sonra Napoli’ye 19 milyon euroya gitmişti. O dönem Napoli ile şampiyonluk sevinci yaşayan Kim, bir sezon sonra Bayern Münih’e 50 milyon euroya transfer olmuştu. Ancak oyuncu, beklenen performansı sergileyemedi.

YENİ STOPER PLANLARI

Fenerbahçe, Alexander Djiku ve Rodrigo Becao ile vedalaşacak ve yeni sezon için stoper hattını Milan Skriniar, Diego Carlos ve Kim Min-jae ile oluşturmayı hedefliyor. Bu transfer stratejisi, takımın savunma gücünü artırma amacını taşıyor.