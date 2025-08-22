Haberler

Bayern Münih, Leipzig’i 6-0 yendi

BAYERN MÜNİH’İN MUHTEŞEM BAŞLANGICI

Bundesliga’nın önceki sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Bayern Münih, yeni sezonun açılış maçında RB Leipzig’i 6-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Almanya Bundesliga’nın ilk haftasında Bayern Münih, Allianz Arena’da Leipzig’i ağırladı. Ev sahibi takım, sezona etkileyici bir giriş yaparak rakibini gol yağmuruna tuttu. İlk yarıda 27 ve 42. dakikada Michael Olise ile 32. dakikada Luis Diaz’in attığı gollerle 3-0 önde kapadı.

KANE’İN HAT-TRICK’İ MAÇI ŞEKİLLENDİRDİ

İkinci yarıda da gollerine devam eden Bayern Münih, İngiliz golcüsü Harry Kane ile dikkat çekti. Kane, 64, 74 ve 78. dakikalarda kaydettiği gollerle hat-trick yaparak takımının galibiyetine büyük katkı sağladı. Böylece Bayern Münih maçtan 6-0 galip ayrıldı. Ayrıca, Leipzig’in Göztepe’den transfer ettiği Romulo, 46. dakikada Lois Openda’nın yerine oyuna girdi.

Elazığ’da Gastronomi Festivali Başladı

Elazığ'da bu yıl 7.si düzenlenen Gastronomi Festivali, yerel esnaf odasının öncülüğünde valilik ve belediye işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. Etkinlikte yarışmalar, gösteriler ve konserler yer alıyor.
Yeni Denizaltılar Güçlü Ordu, Huzur Sağlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu'daki 'Zafer Yolculuğu' etkinliğinde, mevcut denizaltılar ve modern savaş gemileriyle Türk ordusunun bölgesel güvenliği sağlama kapasitesini vurguladı.

