Bayern Münih, Leipzig’le 3-3 berabere kaldı

SON SANİYELERDE ŞOK SONUÇ

Bayern Münih, Bundesliga’da Leipzig deplasmanında son dakikalarda büyük bir talihsizlik yaşadı. İlk olarak 2-0 geriye düşmesine rağmen Bayern Münih, sonrasında durumu 3-2’ye getirdi ve karşılaşmanın son anlarına bu avantajla girdi. Maçın sonunda şampiyonluğu ilan etme ihtimali bulunan Bayern Münih’teki her şey, Harry Kane’in saha kenarına inmesiyle değişti.

KANE’İN LANETİ SÜRÜYOR

Harry Kane, kariyerinde henüz hiçbir kupa kazanamamış bir futbolcu olarak bu hafta da şanssızlık yaşamaya devam etti. Cezası yüzünden bu maçta yer alamayan ve tribünden maçı izleyen Kane, 3-2’lik avantajın ardından son saniyelerde kutlamalar için saha kenarına indi. Fakat, maçın 90+5’te Yussuf Poulsen’in attığı golle 3-3 berabere sona ermesi, Bayern Münih’in o anki umutlarını suya düşürdü. Bu sonuç, Kane’in kupa hasretinin bir süre daha uzamasına sebep oldu.

Bayern Münih, ligde şu anda 76 puanla lider durumda yer alıyor. 67 puana sahip Bayer Leverkusen’in pazar günü Freiburg karşısında puan kaybetmesi ya da gelecek hafta Borussia Mönchengladbach ile yapacağı maçta puan alması durumunda, Bayern Münih şampiyonluk ilan edebilecek. Bu haber, Bayern Münih taraftarlarının merakla beklediği bir gelişmeyi temsil ediyor.