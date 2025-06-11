Bayern Münih, Leroy Sane’yi aldı

BAYERN MÜNİH’TEN ÇARPICI HAMLE

Alman futbol devi Bayern Münih, geleceği hakkında spekülasyonlar olan Leroy Sane ile ilgilenecek önemli bir adım attı. Bavyera temsilcisi, transferde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Sane’yi FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosuna dahil etti.

SANE FORMASI İÇİN BEKLEYECEK

ABD’de düzenlenecek turnuvada Bayern Münih ile beraber yer alacak Leroy Sane, 15 Haziran’da Auckland City, 21 Haziran’da Boca Juniors ve 24 Haziran’da Benfica ile oynanacak maçlar öncesi forma şansı bekliyor.

BİRÇOK KULÜP İLGİLENİYOR

Bayern Münih ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek olan Sane için, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yanı sıra Arsenal, Tottenham ve Newcastle United gibi Premier Lig ekipleri ile Napoli ve Suudi Arabistan kulüpleri de ilgilenen takımlar arasında yer alıyor.

BAYERN’İN TEKLİFİ

Öte yandan, Alman basınında yer alan haberlere göre Bayern Münih, 29 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosunda tutmak için yıllık brüt 10 milyon euro maaş ve 5 milyon euroya kadar prim içeren üç yıllık bir sözleşme önerdi.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

2024-2025 sezonunda Bayern Münih ile tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Leroy Sane, 13 gol ve 6 asistlik performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor.