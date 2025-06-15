Bayern Münih Maçı Hangi Kanalda?

AULKLAND CITY TAKIMI HAKKINDA

Bayern Münih ile Auckland City arasındaki maç için hangi kanalın yayın yapacağı merak ediliyor. Ayrıca, Bayern Münih’in rakibi Auckland City hakkında bazı bilgiler de araştırılıyor. Auckland City, “AKL” kısaltmasıyla tanınan bir futbol takımıdır.

Auckland City FC, Yeni Zelanda’nın National League’inde mücadele eden profesyonel bir futbol kulübüdür. 3 Şubat 2004 tarihinde kurulmuş olup, New Zealand’ın Auckland şehrinde bulunmaktadır. Kulüp, maçlarını Kiwitea Street’te oynamaktadır. Auckland City FC, tarih boyunca 12 New Zealand Football Championship ve 11 OFC Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanarak hem Yeni Zelanda’da hem de Okyanusya bölgesinde büyük bir güç olma özelliğini koruyor.