“Bayern Münih’ten Galatasaray’a Dönüş Müjdeli Mi?”

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA GALATASARAY’DAN HAMLE

2024 yılının ara transfer döneminde Galatasaray’dan Bayern Münih’e rekor bir bonservis ücretiyle (30 milyon euro) transfer olan Sacha Boey, Almanya’da beklediği fırsatları bulamadı. Sıklıkla sakatlık sorunlarıyla karşılaşan Fransız sağ bek, Bayern Münih tarafından artık gözden çıkarıldığı duyurulmuştu. İstanbul’un büyük kulübü, şimdi ocak ayında oyuncuyu tekrar transfer etmek için harekete geçti.

GALATASARAY’DA BAŞARILI DÖNEMİN ARDINDAN MÜNİH YOLCULUĞU

2021 yılında Rennes’den Galatasaray’a transfer olan Sacha Boey, İstanbul’da başarılı geçen 3 yılın ardından bu sene ocak ayında Bayern Münih’e katıldı. Bu transferle birlikte Galatasaray, 30 milyon euro bonservisle kendi rekorunu kırmış oldu. Ancak, Boey için Almanya’daki süreç işlerlik kazanmadı. Geçtiğimiz sezonda Thomas Tuchel tarafından sahaya sürülmeyen Boey, bu sezon da forma şansından yararlanamadı. Ardından üst üste iki sakatlık geçiren Boey, takımına katılmakta güçlük çekti. Daha da kötüsü, bu sezon menisküs yırtığı sakatlığı yaşaması, oyuncunun hayal kırıklığını artırdı.

İNANCINI KAYBETMİŞ GÖRÜNÜYOR

Bayern Münih formasıyla bu sezon toplamda yalnızca 2 maça çıkabilen Boey, oynadığı bu karşılaşmalarda 1 asist yaparken, sahada yalnızca 129 dakika kalabildi. Holstein Kiel karşılaşmasının ardından antrenmanda yaşadığı sakatlık, dönüş süresini netleştirmiş durumda. Fransız sağ bek için 15 Kasım’da sahalara geri dönmesi bekleniyor. Ekim ayının başlarında Alman basınında çıkan haberlerde, Bayern Münih’in Boey’in sık sakatlıkları yüzünden rahatsız olduğu ifade edilmişti. Alman gazeteci Vinzent Tschirpke, “Gerçek şu ki Sacha Boey çok sık sakatlandığı için Münih’te içten içe eleştiriliyor. Ayrıca iyi durumda olduğunda bile sahada etkili performans sergilemiyor” ifadelerini kullanarak durumu doğrulamıştı.

GALATASARAY İLE YENİ BİR BAŞLANGIÇ MÜMKÜN MÜ?

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Sacha Boey için yeniden devreye girdi. İstanbul temsilcisinin, yıldız futbolcu için nabız yokladığı ve onun durumunu yakından izlediği bildirildi. Dursun Özbek yönetiminin Boey’i kiralık olarak takıma katmak için girişimlerde bulunacağı belirtilirken, Boey’in de Bayern Münih’teki sıkıntılarından ötürü Galatasaray’a ocak ayında kiralık olarak gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Sacha Boey’nin, Bayern Münih’e transfer olduktan kısa bir süre içinde İstanbul’a dönme isteği, bazı çevrelerde ‘ters köşe’ olarak yorumlanıyor. Şimdi dikkatler ocak ayındaki transfer dönemine çevrildi.