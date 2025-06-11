Bayern Münih’ten Leroy Sane Açıklaması!

ALMAN DEVİNDEN ÇARPICI HAMLE

Alman futbol devi Bayern Münih, geleceği üzerinde spekülasyonlar olan Leroy Sane ile ilgili dikkat çekici bir adım attı. Bavyera ekibi, transferde ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan bu Alman yıldıza, FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda yer verdi.

FORMA ŞANSI İÇİN BEKLİYOR

ABD’deki turnuvaya katılacak olan Sane, Bayern Münih ile birlikte 15 Haziran’da Auckland City, 21 Haziran’da Boca Juniors ve 24 Haziran’da Benfica ile oynanacak olan maçlar öncesi forma şansı bekliyor.

BİRÇOK TAKIMIN İLGİSİ ÇEKİYOR

Bayern Münih ile sözleşmesi 30 Haziran 2025’te sona erecek olan Leroy Sane, Fenerbahçe ve Galatasaray dışında Arsenal, Tottenham ve Newcastle United gibi Premier Lig takımları ile Napoli ve Suudi Arabistan kulüpleri tarafından da gözlemleniyor.

BAYERN MÜNİH’İN TEKLİFİ

Diğer yandan, Alman medyasında çıkan haberlere göre, 29 yaşındaki kanat oyuncusunu takımında tutmak isteyen Bayern Münih, yıllık brüt 10 milyon euro maaş ve 5 milyon euroya kadar prim içeren üç yıllık bir sözleşme önerisinde bulundu.

PERFORMANSI

2024-2025 sezonunda Bayern Münih ile tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Alman milli futbolcu, bu süre zarfında 13 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.