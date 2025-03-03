Bayern, Sacha Boey İle Yolları Ayırabilir

Bayern Münih’te Sacha Boey’ün Geleceği Belirsiz

Bayern Münih, geçen sezon devre arasında Galatasaray’dan rekor bir bedelle kadrosuna kattığı Sacha Boey ile ilgili kararı verirken, Sky muhabirlerinden gelen bilgilere göre, Boey henüz Bayern Münih’te istenilen performansı gösteremedi. Sakatlıklar nedeniyle düzenli bir 11 oyuncusu olamayan Boey, bu durumda takımda kalma noktasında sıkıntı yaşıyor.

Transfer Planları Değerlendiriliyor

Bayern Münih, Sacha Boey ile yollarını ayırmayı düşünürken, yaz transfer döneminde yapılacak teklifleri kulüp adına değerlendirecek. Boey’in Galatasaray’dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmesi, Cenk Tosun’un elinde bulundurduğu Süper Lig’in en yüksek satış rekorunu kırmasıyla gerçekleşti. Ancak, bu sezon başında Ferdi Kadıoğlu’nun 30 milyon euro karşılığında Fenerbahçe’den Brighton’a transfer olması rekoru eşitledi.

Performans ve Sözleşme Durumu

Bayern Münih’e transfer olduktan sonra sadece 13 maçta forma giyen Sacha Boey, bu karşılaşmalarda gol atamazken yalnızca bir asist yapmayı başardı. 24 yaşındaki Fransız sağ bek, şu anda 18 milyon euro piyasa değeri ile dikkat çekerken, kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.