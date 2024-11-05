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Bayiden Kazanılan Hukuk Mücadelesi Kararı

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SIFIR KİLOMETRE CİPLE KAZA GEÇİRDİ

Aldığı sıfır kilometre cip ile bir ay sonra fren arızası ve direksiyonun kilitlenmesi nedeniyle kaza yapan sağlık çalışanı Hilal Yorulmaz, bayiye karşı açtığı davada hukuk mücadelesini kazandı. Tüketici mahkemesi, bilirkişi raporunda fren sistemindeki arızanın sürücü hatasından kaynaklanmadığını belirtip aracın ‘gizli ayıplı’ olduğuna karar verdi. Mahkeme, bu sebeple aracın ‘ayıpsız misliyle’ değiştirilmesine hükmetti.

SANCILI SÜREÇ

Hilal Yorulmaz’ın eşi Şahan Yorulmaz, “Sancılı bir 4 yıl geçirdik maalesef. Benim o kazada elim kırılmıştı. Süreci avukatımızın aracılığıyla atlatmış bulunmaktayız. Aracı alalı 1 ay olmuştu; neredeyse hiç kullanamadık, beklemediğimiz bir olay oldu. Severek isteyerek aldık; ama maalesef bu durum büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.” şeklinde konuştu.

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